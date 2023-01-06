ЗСУ поцілили в пункт дислокації окупантів на Херсонщині: до лікарень доправили до 100 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Українські військові поцілили у пункт дислокації російських окупаційних військ на Херсонщині. Як повідомили у Генштабі, є інформаця про близько 100 поранених російських військових, передає УНН.
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За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат.
"Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 110 250 осіб.