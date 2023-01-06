ВСУ попали в пункт дислокации оккупантов на Херсонщине: в больницы доставили до 100 раненых

Детали

По данным Генштаба, противник продолжает нести потери.

"Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.

Информация о ликвидированных захватчиках уточняется, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют 110 250 человек.