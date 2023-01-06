ВСУ попали в пункт дислокации оккупантов на Херсонщине: в больницы доставили до 100 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Украинские военные попали в пункт дислокации российских оккупационных войск на Херсонщине. Как сообщили в Генштабе, есть информация об около 100 раненых российских военных, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, противник продолжает нести потери.
"Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.
Информация о ликвидированных захватчиках уточняется, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют 110 250 человек.