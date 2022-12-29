Зростання випадків Covid-19 в Китаї збільшує ризик нових варіантів - попередження експертів

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Цього тижня Китай оголосив, що мандрівникам, які приїжджають, більше не доведеться перебувати на карантині з 8 січня, що є останньою великою зміною суворих обмежень, які підтримували країну значною мірою закритою для світу з початку пандемії.

У той час як Національна комісія з охорони здоров’я країни припиняла публікувати щоденні дані про випадки захворювання, за словами чиновників у кількох містах, сотні тисяч людей були заражені протягом останніх тижнів. Лікарні та крематорії по всій країні переповнені.

Тепер, коли вірус може розповсюджуватись серед п’ятої популяції світу, інші країни та експерти побоюються, що Китай стане родючим ґрунтом для нових варіантів.

Деталі

Директор Глобального інституту охорони здоров'я Женевського університету Антуан Фуло, заявив AFP, що кожна нова інфекція збільшує ймовірність мутації вірусу.

"Той факт, що 1,4 мільярда людей раптово піддаються впливу SARS-COV-2, очевидно, створює умови, що сприяють появі нових варіантів", - сказав він.

Він повідомив, що за останні три місяці в Китаї було виявлено понад 130 субліній "Омікрон". Серед них були XXB та BQ.1 та їх гени, які в останні місяці поширилися в США та деяких частинах Європи. Однак BA.5.2 та BF.7 залишаються основними штамами "Омікрон", знайденими в Китаї.

"Будь-які варіанти, коли вони є більш простими, ніж попередні домінуючі, такі як BQ.1, B2.75.2, XBB, Ch.1 або Bf.7, безумовно, становлять загрозу, оскільки вони можуть спричинити нові хвилі", - сказав він.

"Однак, наскільки ми знаємо, жоден із цих відомих варіантів не демонструє будь-які особливі нові ризики більш серйозних симптомів, хоча це може статися з новими варіантами найближчим часом".

Професор вірусології в університеті Ліона Бруно Ліна, заявила газеті La Croix, що Китай може стати "потенційним джерелом нового вірусу".

Сумі Свамінатан, яка до листопада обіймала посаду головного дослідника у Всесвітній організації охорони здоров'я, заявила, що більшість населення Китаю вразливе до зараження, оскільки багато людей похилого віку не були вакциновані та ревакциновані.

"Ми повинні ретельно стежити за будь-якими варіантами, які виникають", - сказала вона для газети Indian Express.

Додамо

У відповідь на збільшення захворюваності в Китаї США, Італія, Японія, Індія та Малайзія заявили цього тижня, що зміцнять охорону здоров'я для мандрівників з Китаю.

Індія, Японія, США та Італія вже заявили, що вони введуть обов'язкове ПЛР-тестування для всіх пасажирів з Китаю.