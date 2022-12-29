Рост случаев Covid-19 в Китае увеличивает риск новых вариантов – предупреждение экспертов

Ранее

На этой неделе Китай объявил, что приезжающим путешественникам больше не придется находиться на карантине с 8 января, что является последним большим изменением строгих ограничений, которые поддерживали страну в значительной степени закрытой для мира с начала пандемии.

В то время как Национальная комиссия по здравоохранения страны прекратила публиковать ежедневные данные о случаях заболевания, по словам чиновников в нескольких городах, сотни тысяч человек были заражены в течение последних недель. Больницы и крематории по всей стране переполнены.

Теперь, когда вирус может распространяться среди пятой популяции мира, другие страны и эксперты опасаются, что Китай станет плодородной почвой для новых вариантов.

Детали

Директор Глобального института здравоохранения Женевского университета Антуан Фуло заявил AFP, что каждая новая инфекция увеличивает вероятность мутации вируса.

"Тот факт, что 1,4 миллиарда человек внезапно подвержены влиянию SARS-COV-2, очевидно, создает условия, способствующие появлению новых вариантов", - сказал он.

Он сообщил, что за последние три месяца в Китае было обнаружено более 130 сублиний "Омикрон". Среди них были XXB и BQ.1 и их гены, распространившиеся в последние месяцы в США и некоторых частях Европы. Однако BA.5.2 и BF.7 остаются основными штаммами "Омикрон", найденными в Китае.

"Любые варианты, когда они более просты, чем предыдущие доминирующие, такие как BQ.1, B2.75.2, XBB, Ch.1 или Bf.7, безусловно, представляют угрозу, поскольку они могут повлечь за собой новые волны", – сказал он.

"Однако, насколько мы знаем, ни один из этих известных вариантов не демонстрирует каких-либо особых новых рисков более серьезных симптомов, хотя это может произойти с новыми вариантами в ближайшее время".

Профессор вирусологии в университете Лиона Бруно Лина заявила газете La Croix, что Китай может стать "потенциальным источником нового вируса".

Сумме Сваминатан, которая до ноября занимала должность главного исследователя во Всемирной организации здравоохранения, заявила, что большинство населения Китая уязвимо к заражению, поскольку многие пожилые люди не были вакцинированы и ревакцинированы.

"Мы должны тщательно следить за любыми возникающими вариантами", - сказала она для газеты Indian Express.

Добавим

В ответ на увеличение заболеваемости в Китае США, Италия, Япония, Индия и Малайзия заявили на этой неделе, что укрепят здравоохранение для путешественников из Китая.

Индия, Япония, США и Италия уже заявили, что они введут обязательное ПЦР-тестирование для всех пассажиров из Китая.