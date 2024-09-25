Зростання ВВП України за квартал сповільнилося до 3,7%
Київ • УНН
За даними Держстатистики, ВВП України у II кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це сповільнення темпів зростання порівняно з I кварталом, коли зростання становило 6,5%.
Зростання ВВП України у II кварталі 2024 року проти аналогічного кварталу минулого року сповільнилося до 3,7%, свідчать оприлюднені у середу дані Держстатистики, пише УНН.
Деталі
"Реальний ВВП у II кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2023 року – на 3,7%", - повідомили у Держстаті.
Доповнення
При цьому реальний ВВП у I кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2%, порівняно з I кварталом 2023 року на 6,5%.