Рост ВВП Украины за квартал замедлился до 3,7% за квартал

Рост ВВП Украины во II квартале 2024 года против аналогичного квартала прошлого года замедлился до 3,7%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

«Реальный ВВП во II квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2023 года - на 3,7%», - сообщили в Госстате.

Дополнение

При этом реальный ВВП в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2%, по сравнению с I кварталом 2023 года на 6,5%.