Рост ВВП Украины за квартал замедлился до 3,7% за квартал
Киев • УНН
По данным Госстатистики, ВВП Украины во II квартале 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это замедление темпов роста по сравнению с I кварталом, когда рост составил 6,5%.
Рост ВВП Украины во II квартале 2024 года против аналогичного квартала прошлого года замедлился до 3,7%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Госстатистики, пишет УНН.
Детали
«Реальный ВВП во II квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2023 года - на 3,7%», - сообщили в Госстате.
Дополнение
При этом реальный ВВП в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2%, по сравнению с I кварталом 2023 года на 6,5%.