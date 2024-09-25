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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рост ВВП Украины за квартал замедлился до 3,7% за квартал

Рост ВВП Украины за квартал замедлился до 3,7% за квартал

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 12:57  •  907 просмотра

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По данным Госстатистики, ВВП Украины во II квартале 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это замедление темпов роста по сравнению с I кварталом, когда рост составил 6,5%.

Рост ВВП Украины во II квартале 2024 года против аналогичного квартала прошлого года замедлился до 3,7%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

«Реальный ВВП во II квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2023 года - на 3,7%», - сообщили в Госстате.

Дополнение

При этом реальный ВВП в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2%, по сравнению с I кварталом 2023 года на 6,5%.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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