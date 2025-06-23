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Зробив революцію у вантажних перевезеннях: засновник FedEx Фред Сміт помер у 80 років

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Засновник логістичної компанії FedEx Фред Сміт помер у віці 80 років. Він ризикував статками на початку, щоб революціонізувати вантажні перевезення.

Зробив революцію у вантажних перевезеннях: засновник FedEx Фред Сміт помер у 80 років

У США у віці 80 років помер засновник і президент логістичної компанії FedEx Фред Сміт. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Фредерік В. Сміт, який поставив на карту все, щоб революціонізувати вантажні перевезення, ризикував статками на початку, але врешті-решт здобув визнання у вигляді мільярдів особистого багатства та змін у способах, якими люди по всьому світу відправляють і отримують товари, помер у суботу. Йому було 80 років

– йдеться в повідомленні.

Водночас у самій компанії FedEx підтвердили смерть засновника.

Він був серцем і душею FedEx – його культурою, цінностями, цілісністю та духом. Він був наставником для багатьох і джерелом натхнення для всіх

– йдеться в повідомленні.

Додатково

Компанія FedEx Corp була заснована в 1971 році, а перші операції з перевезень почала здійснювати в 1973 році. Станом на сьогодні це одна з найбільших у світі логістичних компаній з річним оборотом понад 80 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у віці 92 років помер почесний голова компанії Estée Lauder Леонард Лаудер.

Євген Устименко

Євген Устименко

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