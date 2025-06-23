Зробив революцію у вантажних перевезеннях: засновник FedEx Фред Сміт помер у 80 років
Київ • УНН
Засновник логістичної компанії FedEx Фред Сміт помер у віці 80 років. Він ризикував статками на початку, щоб революціонізувати вантажні перевезення.
У США у віці 80 років помер засновник і президент логістичної компанії FedEx Фред Сміт. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Деталі
Фредерік В. Сміт, який поставив на карту все, щоб революціонізувати вантажні перевезення, ризикував статками на початку, але врешті-решт здобув визнання у вигляді мільярдів особистого багатства та змін у способах, якими люди по всьому світу відправляють і отримують товари, помер у суботу. Йому було 80 років
Водночас у самій компанії FedEx підтвердили смерть засновника.
Він був серцем і душею FedEx – його культурою, цінностями, цілісністю та духом. Він був наставником для багатьох і джерелом натхнення для всіх
Додатково
Компанія FedEx Corp була заснована в 1971 році, а перші операції з перевезень почала здійснювати в 1973 році. Станом на сьогодні це одна з найбільших у світі логістичних компаній з річним оборотом понад 80 мільярдів доларів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у віці 92 років помер почесний голова компанії Estée Lauder Леонард Лаудер.