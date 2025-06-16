Син засновників Estée Lauder помер у 92 роки - ЗМІ

У віці 92 років, у США помер почесний голова компанії Estée Lauder Леонард Лаудер. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS.

Деталі

Леонард Лаудер, старший син засновників Estée та Джозефа Лаудерів, приєднався до сімейного бізнесу в 1958 році та керував ним понад шістдесят років.

Пан Лаудер був справжнім візіонером та лідером без страху – йдеться в офіційній заяві компанії.

Додатково

Леонард Лаудер також відомий як меценат: він підтримував дослідження у сфері хвороби Альцгеймера та раку грудей, зокрема через співзаснування відповідного фонду.

Довідка

Estée Lauder Companies – американська косметична компанія, заснована у 1946 році, другий за величиною бренд у світі після L’Oréal. Компанія має понад два десятки дочірніх брендів і понад 60 тисяч працівників по всьому світу

Нагадаємо

У червні 2024 року Estée Lauder завершила придбання косметичного бренду Tom Ford Beauty, що стало частиною стратегії Лаудера щодо глобальної експансії.

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