Син засновників Estée Lauder помер у 92 роки - ЗМІ
Київ • УНН
Леонард Лаудер, який керував компанією Estée Lauder понад 60 років, помер у віці 92 років. Він також був відомим меценатом, який підтримував дослідження хвороби Альцгеймера та раку грудей.
У віці 92 років, у США помер почесний голова компанії Estée Lauder Леонард Лаудер. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS.
Деталі
Леонард Лаудер, старший син засновників Estée та Джозефа Лаудерів, приєднався до сімейного бізнесу в 1958 році та керував ним понад шістдесят років.
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Леонард Лаудер також відомий як меценат: він підтримував дослідження у сфері хвороби Альцгеймера та раку грудей, зокрема через співзаснування відповідного фонду.
Довідка
Estée Lauder Companies – американська косметична компанія, заснована у 1946 році, другий за величиною бренд у світі після L’Oréal. Компанія має понад два десятки дочірніх брендів і понад 60 тисяч працівників по всьому світу
Нагадаємо
У червні 2024 року Estée Lauder завершила придбання косметичного бренду Tom Ford Beauty, що стало частиною стратегії Лаудера щодо глобальної експансії.
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