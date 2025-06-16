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Сын основателей Estée Lauder умер в 92 года - СМИ

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Леонард Лаудер, руководивший компанией Estée Lauder более 60 лет, умер в возрасте 92 лет. Он также был известным меценатом, поддерживавшим исследования болезни Альцгеймера и рака груди.

Сын основателей Estée Lauder умер в 92 года - СМИ

В возрасте 92 лет, в США скончался почетный председатель компании Estée Lauder Леонард Лаудер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Леонард Лаудер, старший сын основателей Estée и Джозефа Лаудеров, присоединился к семейному бизнесу в 1958 году и руководил им более шестидесяти лет.

Господин Лаудер был настоящим визионером и лидером без страха

– говорится в официальном заявлении компании.

Дополнительно

Леонард Лаудер также известен как меценат: он поддерживал исследования в сфере болезни Альцгеймера и рака груди, в частности через соучреждение соответствующего фонда.

Справка

Estée Lauder Companies – американская косметическая компания, основанная в 1946 году, второй по величине бренд в мире после L’Oréal. Компания имеет более двух десятков дочерних брендов и более 60 тысяч работников по всему миру

Напомним

В июне 2024 года Estée Lauder завершила приобретение косметического бренда Tom Ford Beauty, что стало частью стратегии Лаудера по глобальной экспансии.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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