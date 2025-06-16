Сын основателей Estée Lauder умер в 92 года - СМИ
Киев • УНН
Леонард Лаудер, руководивший компанией Estée Lauder более 60 лет, умер в возрасте 92 лет. Он также был известным меценатом, поддерживавшим исследования болезни Альцгеймера и рака груди.
В возрасте 92 лет, в США скончался почетный председатель компании Estée Lauder Леонард Лаудер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.
Детали
Леонард Лаудер, старший сын основателей Estée и Джозефа Лаудеров, присоединился к семейному бизнесу в 1958 году и руководил им более шестидесяти лет.
Господин Лаудер был настоящим визионером и лидером без страха
Дополнительно
Леонард Лаудер также известен как меценат: он поддерживал исследования в сфере болезни Альцгеймера и рака груди, в частности через соучреждение соответствующего фонда.
Справка
Estée Lauder Companies – американская косметическая компания, основанная в 1946 году, второй по величине бренд в мире после L’Oréal. Компания имеет более двух десятков дочерних брендов и более 60 тысяч работников по всему миру
Напомним
В июне 2024 года Estée Lauder завершила приобретение косметического бренда Tom Ford Beauty, что стало частью стратегии Лаудера по глобальной экспансии.
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