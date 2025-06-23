Совершил революцию в грузоперевозках: основатель FedEx Фред Смит умер в 80 лет

В США в возрасте 80 лет скончался основатель и президент логистической компании FedEx Фред Смит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Фредерик В. Смит, который поставил на карту все, чтобы революционизировать грузовые перевозки, рисковал состоянием в начале, но в конце концов получил признание в виде миллиардов личного богатства и изменений в способах, которыми люди по всему миру отправляют и получают товары, умер в субботу. Ему было 80 лет – говорится в сообщении.

В то же время в самой компании FedEx подтвердили смерть основателя.

Он был сердцем и душой FedEx – его культурой, ценностями, целостностью и духом. Он был наставником для многих и источником вдохновения для всех – говорится в сообщении.

Дополнительно

Компания FedEx Corp была основана в 1971 году, а первые операции по перевозкам начала осуществлять в 1973 году. На сегодняшний день это одна из крупнейших в мире логистических компаний с годовым оборотом более 80 миллиардов долларов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в возрасте 92 лет скончался почетный председатель компании Estée Lauder Леонард Лаудер.