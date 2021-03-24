Зранку в столиці спостерігаються затори: на яких вулицях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 8:05 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Любомира Гузара.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Вадима Гетьмана, Павла Скоропадського, на вулицях Жилянській, Кирилівській, Олени Теліги, Данила Щербаківського та на вулиці Стеценка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича.
Рух на мосту Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту та Північному мосту можна проїхати вільно.
Доповнення
Станом на 24 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,72 грн/дол.