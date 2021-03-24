Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 8:05 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Любомира Гузара.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Вадима Гетьмана, Павла Скоропадского, на улицах Жилянской, Кирилловской, Елены Телиги, Данила Щербакивского и на улице Стеценко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича.
Движение на мосту Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту и Северном мосту можно проехать свободно.
Дополнение
По состоянию на 24 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/долл.