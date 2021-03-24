Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,72 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 24 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,72 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.729500 грн за долар;
32.932900 грн за євро;
0.365370 грн за російський рубль;
38.215400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 23 березня курс долара зріс, коли інші валюти - впали.