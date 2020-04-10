Зранку у Києві помітне ускладнення руху транспорту

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 8:15 на дорогах Києва утворилися незначні затори на кількох ділянках доріг та мостах. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, затори утворились на проспектах Перемоги, Степана Бандери та Любомира Гузара, а також на проспекті Академіка Палладіна – там сталась ДТП, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі та вулиці Набережно-Хрещатицькій.

На лівому березі незначні затори на Харківському шосе, проспекті Юрія Гагаріна та Броварському проспекті, а також на Лісовому проспекті та вулиці Братиславській через ДТП.

На Південному та Русанівському мостах утворились тягнучки у напрямку правого берега. Іншими мостами можна проїхати вільно.

Нагадаємо, що у період дії обмежувальних заходів в Києві не будуть відключати гарячу воду.

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