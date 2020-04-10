Зранку у Києві помітне ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 8:15 на дорогах Києва утворилися незначні затори на кількох ділянках доріг та мостах. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.
Так, затори утворились на проспектах Перемоги, Степана Бандери та Любомира Гузара, а також на проспекті Академіка Палладіна – там сталась ДТП, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі та вулиці Набережно-Хрещатицькій.
На лівому березі незначні затори на Харківському шосе, проспекті Юрія Гагаріна та Броварському проспекті, а також на Лісовому проспекті та вулиці Братиславській через ДТП.
На Південному та Русанівському мостах утворились тягнучки у напрямку правого берега. Іншими мостами можна проїхати вільно.
Нагадаємо, що у період дії обмежувальних заходів в Києві не будуть відключати гарячу воду.