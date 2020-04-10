Утром в Киеве заметно осложнение движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева образовались незначительные пробки на нескольких участках дорог и мостах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры и Любомира Гузара, а также на проспекте Академика Палладина - там произошло ДТП, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске и улице Набережно-Крещатицкая.
На левом берегу незначительные пробки на Харьковском шоссе, проспекте Юрия Гагарина и Броварском проспекте, а также на Лесном проспекте и улице Братиславской из-за ДТП.
На Южном и Русановском мостах образовались тянучки в направлении правого берега. Другими мостами можно проехать свободно.
Напомним, что в период действия ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду.