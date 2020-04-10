Утром в Киеве заметно осложнение движения транспорта

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55081 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64564 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78372 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77257 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101826 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83057 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102268 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105725 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130815 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130286 просмотра

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Утром в Киеве заметно осложнение движения транспорта

Утром в Киеве заметно осложнение движения транспорта

Киев  •  УНН

 • 13840 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева образовались незначительные пробки на нескольких участках дорог и мостах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры и Любомира Гузара, а также на проспекте Академика Палладина - там произошло ДТП, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске и улице Набережно-Крещатицкая.

На левом берегу незначительные пробки на Харьковском шоссе, проспекте Юрия Гагарина и Броварском проспекте, а также на Лесном проспекте и улице Братиславской из-за ДТП.

На Южном и Русановском мостах образовались тянучки в направлении правого берега. Другими мостами можно проехать свободно.

Напомним, что в период действия ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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