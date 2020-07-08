З ранку середи мости Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Станом на 8:10 середи на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, зранку ускладнено рух у напрямку правого берега на мостах: Дарницькому, Південному, Північному, Патона та мосту Метро.
Окрім того, свідчать дані Google Maps, на Північному та Південному мостах стались ДТП.
На лівому березі затори утворили на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, бульварі Петрова та вулиці Миропільській.
На правому березі ускладнено рух вулицею Набережно-Рибальська, Набережним шосе, вулицями В’ячеслава Чорновола та Жилянською, частково – проспектом Перемоги, Повітрофлотським проспектом, вулицею Олени Теліги, проспектом Любомира Гузара, вулицею Вадима Гетьмана.
Незначні затори утворились на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Юрія Ілленка.
Як повідомляв УНН, протягом тижня рівень забруднення повітря в Києві дещо підвищився через спекотну погоду, наявність приземних інверсій у нічні часи.