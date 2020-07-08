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С утра среды мосты Киева сковали пробки

С утра среды мосты Киева сковали пробки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. По состоянию на 8:10 среды на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, утром затруднено движение в направлении правого берега на мостах: Дарницком, Южном, Северном, Патона и мосту Метро.

Кроме того, свидетельствуют данные Google Maps, на Северном и Южном мостах произошли ДТП.

На левом берегу пробки образовали на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте, бульваре Петрова и улице Миропольской.

На правом берегу затруднено движение по улице Набережно-Рыбальская, Набережным шоссе, улицами Вячеслава Черновола и Жилянской, частично - проспектом Победы, Воздухофлотским проспектом, по улице Елены Телиги, проспектом Любомира Гузара, по улице Вадима Гетьмана.

Незначительные пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улице Юрия Илленко.

Как сообщал УНН, в течение недели уровень загрязнения воздуха в Киеве несколько повысился из-за жары, наличия приземных инверсий в ночное время.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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