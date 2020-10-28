Зранку на декількох мостах Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, на правому березі Києва затори утворились на Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій вулицях, на вулицях Олени Теліги, Семена Скляренка та Кирилівській, проспекті Степана Бандери.
Ускладнення руху помітне на перехресті проспекту Перемоги та Повітрофлотського проспекту, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Басейній, Миколи Грінченка, Борщагівській та Вадима Гетьмана.
На лівому березі ускладнено рух проспектом Миколи Бажана в бік Південного мосту, Дніпровською набережною, на кільцевій на Чернігівській площі та вулицею Миропільською, а також Броварським проспектом у напрямку правого берега.
Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Як повідомляв УНН, в Україні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) зі смертельними наслідками.