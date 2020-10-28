Утром на нескольких мостах Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой улицах, на улицах Елены Телиги, Семена Скляренко и Кирилловской, проспекте Степана Бандеры.
Осложнения движения заметны на перекрестке проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта, бульваре Тараса Шевченко, улицах Бассейной, Николая Гринченко, Борщаговской и Вадима Гетьмана.
На левом берегу затруднено движение по проспекту Бажана в сторону Южного моста, Днепровской набережной, на кольцевой на Черниговской площади и улице Миропольская, а также Броварским проспектом в направлении правого берега.
Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Как сообщал УНН, в Украине увеличилась количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом.