Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах бульвар Лесі Українки, Набережне шосе, вулиця Шовковична, бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, вулиця Юрія Іллєнка, вулиця Жилянська, вулиця Саксаганського, вулиця Льва Толстого, проспект Валерія Лобановського, Повітрофлотський проспект, Кільцева дорога.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, проспекті Юрія Гагаріна та Дарницькому шосе.
Рух на мостах — Дарницькому, Північному, Південному, Патона та Метро — ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, в Україні у середу, 4 грудня, очікується погода без істотних опадів, температура повітря вдень сягатиме 2 градусів тепла.