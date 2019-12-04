Утром Киев стоит в пробках

Стоит в пробках бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, улица Шелковичная, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Юрия Ильенко, улица Жилянская, улица Саксаганского, улица Льва Толстого, проспект Валерия Лобановского, Воздухофлотский проспект, Кольцевая дорога.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, проспекте Юрия Гагарина и Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, в Украине в среду, 4 декабря, ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем достигнет 2 градусов тепла.