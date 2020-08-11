Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївський проспект, бульвар Тараса Шевченка, Велика Окружна дорога та Набережне шосе.
Також ускладнено рух на вулицях Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицькій, Юрія Іллєнка, Жилянській, Олени Теліги та Великій Васильківській.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, проспект Соборності – там тривають дорожні роботи – та Броварський проспект.
Ускладнено рух на Південному, Північному, Русанівському мостах, мосту Метро та Дарницькому мосту у напрямку правого берега.
Нагадаємо, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який обвинувачується у викраденні 19 автомобілів на території Святошинського району столиці.