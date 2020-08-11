Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, Большая Окружная дорога и Набережное шоссе.
Также затруднено движение на улицах Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой, Юрия Ильенко, Жилянской, Елены Телиги и Большой Васильковской.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Соборности - там продолжаются дорожные работы - и Броварской проспект.
Затруднено движение на Южном, Северном, Русановском мостах, мосту Метро и Дарницком мосту в направлении правого берега.
Напомним, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который обвиняется в похищении 19 автомобилей на территории Святошинского района столицы.