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Викрадення 19 автомобілів у Києві: серійний автовикрадач постане перед судом

Викрадення 19 автомобілів у Києві: серійний автовикрадач постане перед судом

Київ • УНН

 • 15617 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка, який обвинувачується у викраденні 19 автомобілів на території Святошинського району столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 8 завершено досудове розслідування та скеровано до Святошинського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно чоловіка, який обвинувачується у викраденні 19 автомобілів на території Святошинського району столиці", - повідомили у пресслужбі.

Так, розслідуванням встановлено, що у період з 2017 по 2020 р. обвинувачений викрав 18 автомобілів марки Daewoo та 1 автомобіль марки Сhevrolet з метою подальшого продажу на автозапчастини.

Повідомляється, що вказаними діями зловмисник завдав потерпілим майнової шкоди на суму близько 1,4 млн гривень.

"Зауважимо, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, останній раз у 2018 році Києво-Святошинським районним судом Київської області до умовного терміну", - зазначається в повідомленні.

Також наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, заарештовано "серійного" автовикрадача, що орудував на території Києва.

Українські Національні Новини

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