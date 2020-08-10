Похищение 19 автомобилей в Киеве: серийный автоугонщик предстанет перед судом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90197 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103367 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128952 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108607 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128764 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101589 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102351 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Похищение 19 автомобилей в Киеве: серийный автоугонщик предстанет перед судом

Похищение 19 автомобилей в Киеве: серийный автоугонщик предстанет перед судом

Киев  •  УНН

 • 15608 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который обвиняется в похищении 19 автомобилей на территории Святошинского района столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 8 завершено досудебное расследование и направлен в Святошинский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении мужчины, который обвиняется в похищении 19 автомобилей на территории Святошинского района столицы", - сообщили в пресс-служб.

Так, расследованием установлено, что в период с 2017 по 2020 гг. обвиняемый похитил 18 автомобилей марки Daewoo и 1 автомобиль марки Сhevrolet с целью последующей продажи на автозапчасти.

Сообщается, что указанными действиями злоумышленник нанес потерпевшим имущественный ущерб на сумму около 1,4 млн гривен.

"Заметим, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, последний раз в 2018 году Киево-Святошинским районным судом Киевской области к условному сроку", - отмечается в сообщении.

Также пока мужчина находится под стражей.

Напомним, арестован "серийный" автоугонщик, который орудовал на территории Киева.

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