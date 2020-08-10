Похищение 19 автомобилей в Киеве: серийный автоугонщик предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который обвиняется в похищении 19 автомобилей на территории Святошинского района столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 8 завершено досудебное расследование и направлен в Святошинский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении мужчины, который обвиняется в похищении 19 автомобилей на территории Святошинского района столицы", - сообщили в пресс-служб.
Так, расследованием установлено, что в период с 2017 по 2020 гг. обвиняемый похитил 18 автомобилей марки Daewoo и 1 автомобиль марки Сhevrolet с целью последующей продажи на автозапчасти.
Сообщается, что указанными действиями злоумышленник нанес потерпевшим имущественный ущерб на сумму около 1,4 млн гривен.
"Заметим, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, последний раз в 2018 году Киево-Святошинским районным судом Киевской области к условному сроку", - отмечается в сообщении.
Также пока мужчина находится под стражей.
Напомним, арестован "серийный" автоугонщик, который орудовал на территории Киева.