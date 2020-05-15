Андрій Крищенко: Заарештовано "серійного" автовикрадача, що орудував на території Києва

За його словами, місцева жителька звернулася в поліцію із заявою про крадіжку автомобіля. За допомогою камер відеоспостереження, встановлених в рамках програми "Безпечна столиця", поліцейські помітили схожий за описом автомобіль, який порушив ПДР на проспекті Соборності. Водій проігнорував вимоги поліцейських зупинити авто для перевірки.

"Довелося залучити додаткові наряди, організувати переслідування. Поліцейські зупинили порушника, при огляді машини виявили техпаспорт з ознаками підробки, а також відмички, пристрої для "прошивки" ключів, підроблені номерні знаки", - повідомив Андрій Крищенко.

Водія затримали. Ним виявився раніше судимий за автоугони житель Чернівців 1975 року народження. Слідчий відділ Святошинського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 - незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Порушнику повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння щонайменше трьох автоугонів на території Києва.

Андрій Крищенко підкреслив позитивну динаміку розкриття подібних злочинів в столиці. В результаті їх число щорічно знижується. Так, з початку 2020 року в Києві задокументовано 223 викрадення, в той час як за аналогічний період 2016 року був майже втричі більше - 661 факт.