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Андрей Крищенко: Арестован “серийный” автоугонщик, орудовавший на территории Киева

Киев • УНН

 • 19671 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве полицейские задержали “профессионального” автоугонщика, который подозревается в совершении как минимум трех угонов. Злоумышленник взят под стражу. Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, пишет УНН.

Андрей Крищенко: Арестован “серийный” автоугонщик, орудовавший на территории Киева

По его словам, местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже автомобиля. При помощи камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы “Безопасная столица”, полицейские заметили похожий по описанию автомобиль, который нарушил ПДД на проспекте Соборности. Водитель проигнорировал требования полицейских остановить авто для проверки.

“Пришлось привлечь дополнительные наряды, организовать преследование. Полицейские остановили нарушителя, при осмотре машины обнаружили техпаспорт с признаками подделки, а также отмычки, приспособления для „прошивки“ ключей, поддельные номерные знаки”, — сообщил Андрей Крищенко.

Водителя задержали. Им оказался ранее судимый за автоугоны житель Черновцов 1975 года рождения. Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 289 — незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Нарушителю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению по меньшей мере трех автоугонов на территории Киева.

Андрей Крищенко подчеркнул позитивную динамику раскрываемости подобных преступлений в столице. В результате их число ежегодно снижается. Так, с начала 2020 года в Киеве задокументировано 223 автоугона, в то время как за аналогичный период 2016 года было почти втрое больше — 661 факт.

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