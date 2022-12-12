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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зрадили під час окупації Криму і воювали на Херсонщині: двох офіцерів оголошено в розшук

Зрадили під час окупації Криму і воювали на Херсонщині: двох офіцерів оголошено в розшук

Київ • УНН

 • 559416 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Командиру механізованої роти та начальнику відділення зв’язку – начальнику зв’язку штабу військової частини в АР Крим заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради. Їх оголошено в розшук за грошову винагороду, передає УНН із посиланям на спеціалізовану прокуратуру Південного регіону.

Цитата

"...заочно повідомлено про підозру командиру механізованої роти та начальнику відділення зв’язку – начальнику зв’язку штабу військової частини в АР Крим, за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у 2014 році, під час тимчасової окупації території АР Крим та Севастополя, внаслідок збройної агресії рф, колишні офіцери не з’явилися на службу в пункті постійної дислокації на материковій частині України, зрадили Військовій присязі на вірність українському народові та відмовились виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України. Перейшовши таким чином на бік ворога, вони вчинили державну зраду.

У подальшому обидва зрадника, проходили військову службу у складі зс рф на керівних посадах й брали активну участь у збройній агресії рф проти України на Херсонському напрямку.

У січні 2015 року вказаним особам заочно повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України) та оголошено в розшук.

Нагадаємо

Оголошено про підозру шістьом генералам російської федерації за організацію вторгнення окупаційних військ на Харківщину.

Українські Національні Новини

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