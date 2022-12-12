Изменили во время оккупации Крыма и воевали на Херсонщине: два офицера объявлены в розыск

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Командиру механизированной роты и начальнику отделения связи - начальнику связи штаба воинской части в АР Крым заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены. Они объявлены в розыск за денежное вознаграждение, передает УНН со ссылкой на специализированную прокуратуру Южного региона.

Цитата

"...заочно сообщено о подозрении командиру механизированной роты и начальнику отделения связи – начальнику связи штаба воинской части в АР Крым, по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в 2014 году, во время временной оккупации территории АР Крым и Севастополя, в результате вооруженной агрессии рф, бывшие офицеры не явились на службу в пункте постоянной дислокации на материковой части Украины, предали Военную присягу на верность украинскому народу и отказались исполнять обязанности по несению военной службы в Вооруженных Силах Украины. Перейдя таким образом на сторону врага, они совершили государственную измену.

В дальнейшем оба изменника, проходили военную службу в составе вс рф на руководящих должностях и активно участвовали в вооруженной агрессии рф против Украины на Херсонском направлении.

В январе 2015 указанным лицам заочно уведомлено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины) и объявлено в розыск.

Напомним

Объявлено подозрение шестерым генералам российской федерации за организацию вторжения оккупационных войск на Харьковщину.

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