Изменили во время оккупации Крыма и воевали на Херсонщине: два офицера объявлены в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Командиру механизированной роты и начальнику отделения связи - начальнику связи штаба воинской части в АР Крым заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены. Они объявлены в розыск за денежное вознаграждение, передает УНН со ссылкой на специализированную прокуратуру Южного региона.
Цитата
"...заочно сообщено о подозрении командиру механизированной роты и начальнику отделения связи – начальнику связи штаба воинской части в АР Крым, по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в 2014 году, во время временной оккупации территории АР Крым и Севастополя, в результате вооруженной агрессии рф, бывшие офицеры не явились на службу в пункте постоянной дислокации на материковой части Украины, предали Военную присягу на верность украинскому народу и отказались исполнять обязанности по несению военной службы в Вооруженных Силах Украины. Перейдя таким образом на сторону врага, они совершили государственную измену.
В дальнейшем оба изменника, проходили военную службу в составе вс рф на руководящих должностях и активно участвовали в вооруженной агрессии рф против Украины на Херсонском направлении.
В январе 2015 указанным лицам заочно уведомлено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины) и объявлено в розыск.
Напомним
Объявлено подозрение шестерым генералам российской федерации за организацию вторжения оккупационных войск на Харьковщину.