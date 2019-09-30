"Зоря" святкувала перемогу у футбольній Прем'єр-лізі України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Донецький “Олімпік” програв луганській “Зорі” з рахунком 0:5 у заключному поєдинку 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, повідомляє УНН.
Ключовим епізодом можна вважати 37 хвилину, коли півзахисник господарів Павло Ксьонз грубо зіграв проти Владислава Кабаєва, за що отримав червону картку.
У свою чергу, гравці з команди Віктора Скрипника скористалися своєю більшістю та п’ять разів відзначилися у воротах свого опонента.
Нагадаємо, визначились команди-учасниці 1/8 фіналу Кубку України з футболу.