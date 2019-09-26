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Визначились команди-учасниці 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. В десятьох поєдинках третього раунду Кубку України з футболу визначились переможці, які продовжать боротьбу за трофей, передає кореспондент УНН.

Визначились команди-учасниці 1/8 фіналу Кубку України з футболу

У стартовому поєдинку першоліговий “Діназ” із Вишгорода приймав “Олександрію”. Учаснику гурпового етапу Ліги Європи прийшлося відіграти додаткові екстра-тайми аби виграти з рахунком 1:0. Переможний гол в активі Андрія Глоби.

Іншому учаснику Першої ліги вдалося все-таки вибити зі змагань учасника УПЛ. Минулорічний фіналіст Кубку “Інгулець” завдяки післяматчевій серії пенальті завдав поразки львівським “Карпатам”. Основний час і матчу закінчився безгольовою нічиєю.

Інші результати стадії 1/16 фіналу:

“Кремінь” — “Олімпік” 2:3

“Миколаїв” — “Чорноморець” 1:0

“Буковина” — “Львів” 0:2

“Агробізнес” — “Дніпро-1” 1:3

“Минай” — “Волинь” 1:0

“Альянс” — “Балкани” 1:0

“Оболонь-Бровар” — “Гірняк-Спорт” 0:2 (після додаткового часу).

Відзначимо, що матч “Рух” — “Маріуполь” пройде 2-го жовтня.

Додамо, що у наступному етапі до 10 переможців третього раунду додадуться шістка кращих команд УПЛ серед яких “Динамо”, “Шахтар” та “Зоря”.

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