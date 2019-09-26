Визначились команди-учасниці 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В десятьох поєдинках третього раунду Кубку України з футболу визначились переможці, які продовжать боротьбу за трофей, передає кореспондент УНН.
У стартовому поєдинку першоліговий “Діназ” із Вишгорода приймав “Олександрію”. Учаснику гурпового етапу Ліги Європи прийшлося відіграти додаткові екстра-тайми аби виграти з рахунком 1:0. Переможний гол в активі Андрія Глоби.
Іншому учаснику Першої ліги вдалося все-таки вибити зі змагань учасника УПЛ. Минулорічний фіналіст Кубку “Інгулець” завдяки післяматчевій серії пенальті завдав поразки львівським “Карпатам”. Основний час і матчу закінчився безгольовою нічиєю.
Інші результати стадії 1/16 фіналу:
“Кремінь” — “Олімпік” 2:3
“Миколаїв” — “Чорноморець” 1:0
“Буковина” — “Львів” 0:2
“Агробізнес” — “Дніпро-1” 1:3
“Минай” — “Волинь” 1:0
“Альянс” — “Балкани” 1:0
“Оболонь-Бровар” — “Гірняк-Спорт” 0:2 (після додаткового часу).
Відзначимо, що матч “Рух” — “Маріуполь” пройде 2-го жовтня.
Додамо, що у наступному етапі до 10 переможців третього раунду додадуться шістка кращих команд УПЛ серед яких “Динамо”, “Шахтар” та “Зоря”.