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Определились команды-участницы 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Киев • УНН

 • 20212 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В десяти поединках третьего раунда Кубка Украины по футболу определились победители, которые продолжат борьбу за трофей, передает корреспондент УНН.

Определились команды-участницы 1/8 финала Кубка Украины по футболу

В стартовом поединке первой лиги “Диназ” из Вышгорода принимал “Александрию”. Участнику гурпового этапа Лиги Европы пришлось сыграть дополнительные экстра-тайма чтобы выиграть со счетом 1:0. Победный гол в активе Андрея Глобы.

Другому участнику Первой лиги удалось все-таки выбить из соревнований участника УПЛ. Прошлогодний финалист Кубка “Ингулец” благодаря послематчевой серии пенальти нанес поражение львовским “Карпатам”. Основное время и матча закончилось безголевой ничьей.

Другие результаты стадии 1/16 финала:

“Кремень” — “Олимпик” 2:3

“Николаев” — “Черноморец” 1:0

“Буковина” — “Львов” 0:2

“Агробизнес” — “Днепр-1” 1:3

“Минай” — “Волынь” 1:0

“Альянс” — “Балканы” 1:0

“Оболонь-Бровар” — “Горняк-Спорт” 0:2 (после дополнительного времени).

Отметим, что матч “Движение” — “Мариуполь” пройдет 2 октября.

Добавим, что в следующем этапе до 10 победителей третьего раунда добавятся шестерка лучших команд УПЛ среди которых “Динамо”, “Шахтер” и “Заря”.

Украинские Национальные Новости

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