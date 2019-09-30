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"Заря" праздновала победу в футбольной Премьер-лиге Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Донецкий "Олимпик" проиграл луганской "Зари" со счетом 0:5 в заключительном поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает УНН.

"Заря" праздновала победу в футбольной Премьер-лиге Украины

Ключевым эпизодом можно считать 37 минуту, когда полузащитник хозяев Павел Ксенз грубо сыграл против Владислава Кабаева, за что получил красную карточку.

В свою очередь, игроки из команды Виктора Скрипника воспользовались своим большинством и пять раз отличились в воротах своего оппонента.

Напомним, определились команды-участницы 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

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