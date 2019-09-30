"Заря" праздновала победу в футбольной Премьер-лиге Украины

Ключевым эпизодом можно считать 37 минуту, когда полузащитник хозяев Павел Ксенз грубо сыграл против Владислава Кабаева, за что получил красную карточку.

В свою очередь, игроки из команды Виктора Скрипника воспользовались своим большинством и пять раз отличились в воротах своего оппонента.

Напомним, определились команды-участницы 1/8 финала Кубка Украины по футболу.