Зоря: помісна церква - не чийсь політичний проект
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Життя довело, що помісна церква в Україні – не "чийсь проект", а плід праці і мрій багатьох поколінь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря, передає УНН.
"Багато критиків та супротивників що тільки не робили, щоби представити і Томос, і саму Помісну Церкву лише "політичним проектом" - чимось тимчасовим і недовговічним. Саме життя довело і далі доводить, що це - не так, і що Помісна Церква - це не "чийсь проект", а плід праці та мрії багатьох поколінь та мільйонів вірних Церкви минулого і сучасності", - зазначив Євстратій Зоря.
Він додав, що кожен внесок в церкву – це цеглина в будівництво помісної церкви.
Нагадаємо, Епіфаній заявив, що Православна Церква України відбулася.