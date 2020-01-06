Зоря: поместная церковь - не чей-то политический проект

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 24566 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117617 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123388 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121688 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 142846 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110100 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110804 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109697 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132131 просмотра

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Зоря: поместная церковь - не чей-то политический проект

Зоря: поместная церковь - не чей-то политический проект

Киев  •  УНН

 • 12765 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Жизнь доказала, что поместная церковь в Украине - не "чей-то проект", а плод труда и мечтаний многих поколений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря, передает УНН.

"Многие критики и противники что только не делали, чтобы представить и Томос, и саму поместную Церковь лишь "политическим проектом" - чем-то временным и недолговечным. Сама жизнь доказала и дальше доказывает, что это - не так, и что Поместная Церковь - это не "чей-то проект", а плод труда и мечты многих поколений и миллионов верующих Церкви прошлого и современности", - отметил Евстратий Зоря.

Он добавил, что каждый вклад в церковь - это кирпич в строительство поместной церкви.

Напомним, Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины состоялась.

Украинские Национальные Новости

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