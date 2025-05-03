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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 14303 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Зниження рівня фізичних навантажень: оновлено БЗВП для колишньої категорії "обмежено придатних"

Київ • УНН

 • 924 перегляди

З 1 травня для колишніх "обмежено придатних" зменшать термін базової підготовки до місяця та знизять фізичні навантаження. Їх розподілять у частини забезпечення, ТЦК та інші підрозділи.

Зниження рівня фізичних навантажень: оновлено БЗВП для колишньої категорії "обмежено придатних"

З 1 травня у базовій загальній військовій підготовці для колишньої категорії "обмежено придатних" скоротять термін підготовки та знизять рівень фізичних навантажень. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Починаючи з 1 травня для колишньої категорії "обмежено придатних" чекає оновлена програма:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
    • зниження рівня фізичних навантажень;
      • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

        Зазначається, що оновлення стосуються військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

        Йдеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно

        - сказано в повідомленні.

        У Міноборони нагадали, що всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК до 5 червня 09.04.25, 15:40 • 11367 переглядiв

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

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