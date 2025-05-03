Зниження рівня фізичних навантажень: оновлено БЗВП для колишньої категорії "обмежено придатних"
Київ • УНН
З 1 травня для колишніх "обмежено придатних" зменшать термін базової підготовки до місяця та знизять фізичні навантаження. Їх розподілять у частини забезпечення, ТЦК та інші підрозділи.
З 1 травня у базовій загальній військовій підготовці для колишньої категорії "обмежено придатних" скоротять термін підготовки та знизять рівень фізичних навантажень. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Починаючи з 1 травня для колишньої категорії "обмежено придатних" чекає оновлена програма:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Зазначається, що оновлення стосуються військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Йдеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно
У Міноборони нагадали, що всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК до 5 червня 09.04.25, 15:40 • 11367 переглядiв