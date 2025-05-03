Снижение уровня физических нагрузок: обновлено ВВЛ для бывшей категории "ограниченно годных"

С 1 мая в базовой общей военной подготовке для бывшей категории "ограниченно годных" сократят срок подготовки и снизят уровень физических нагрузок. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, пишет УНН.

Детали

Начиная с 1 мая бывшую категорию "ограниченно годных" ждет обновленная программа:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Отмечается, что обновления касаются военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Речь идет о военнослужащих, которые только что призваны на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно - сказано в сообщении.

В Минобороны напомнили, что всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВЛК до 5 июня