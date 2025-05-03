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Снижение уровня физических нагрузок: обновлено ВВЛ для бывшей категории "ограниченно годных"

Киев • УНН

 • 628 просмотра

С 1 мая для бывших "ограниченно годных" уменьшат срок базовой подготовки до месяца и снизят физические нагрузки. Их распределят в части обеспечения, ТЦК и другие подразделения.

Снижение уровня физических нагрузок: обновлено ВВЛ для бывшей категории "ограниченно годных"

С 1 мая в базовой общей военной подготовке для бывшей категории "ограниченно годных" сократят срок подготовки и снизят уровень физических нагрузок. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, пишет УНН.

Детали

Начиная с 1 мая бывшую категорию "ограниченно годных" ждет обновленная программа:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
    • снижение уровня физических нагрузок;
      • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

        Отмечается, что обновления касаются военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

        Речь идет о военнослужащих, которые только что призваны на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно

        - сказано в сообщении.

        В Минобороны напомнили, что всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВЛК до 5 июня09.04.25, 15:40 • 11367 просмотров

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

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