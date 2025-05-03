Снижение уровня физических нагрузок: обновлено ВВЛ для бывшей категории "ограниченно годных"
Киев • УНН
С 1 мая для бывших "ограниченно годных" уменьшат срок базовой подготовки до месяца и снизят физические нагрузки. Их распределят в части обеспечения, ТЦК и другие подразделения.
С 1 мая в базовой общей военной подготовке для бывшей категории "ограниченно годных" сократят срок подготовки и снизят уровень физических нагрузок. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, пишет УНН.
Детали
Начиная с 1 мая бывшую категорию "ограниченно годных" ждет обновленная программа:
- сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
- снижение уровня физических нагрузок;
- формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Отмечается, что обновления касаются военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
Речь идет о военнослужащих, которые только что призваны на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно
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