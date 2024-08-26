Знищено майже 20 дронів ворога, які прямували на столицю - КМДА
Київ • УНН
У ніч на 26 серпня та вдень було виявлено і знищено близько 20 безпілотників, що прямували на Київ. Бойова робота велася на підступах до столиці, уламки одного з дронів впали на трасу Київ-Обухів, пошкодивши авто.
У ніч на 26 серпня та сьогодні було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на Київ. Бойова робота велася на підступах до Києва, повідомили у КМДА, передає УНН.
Повітряна тривога в Києві сьогодні сумарно тривала 8 з половиною годин. Уточнення даних по ударних БпЛА – Протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки БпЛА. Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю
Зазначається, що бойова робота велася на підступах до Києва. В місті – без руйнувань.
Нагадаємо
Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ – Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій.