Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА

В ночь на 26 августа и сегодня было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, которые направлялись на Киев. Боевая работа велась на подступах к Киеву, сообщили в КГГА, передает УНН.

Воздушная тревога в Киеве сегодня суммарно длилась 8 с половиной часов. Уточнение данных по ударным БпЛА - В течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов. И примерно такое же количество - во время дневной атаки БпЛА. Всего было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, которые направлялись на столицу - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что боевая работа велась на подступах к Киеву. В городе - без разрушений.

Напомним

Обломки одного из последних БпЛА упали на трассу Киев - Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелось авто, пострадал водитель.