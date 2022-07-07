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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зняття переселенців з обліку через "Дію": Мінсоцполітики оцінює розробки для запуску послуги

Зняття переселенців з обліку через "Дію": Мінсоцполітики оцінює розробки для запуску послуги

Київ • УНН

 • 1140658 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Наразі Мінсоцполітики проводить оцінку доробок та розробки, щоб послугу щодо зняття людини з обліку внутрішньо переміщеної особи можна було запустити онлайн через мобільний застосунок "Дія". Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.

Цитата

На запитання, чи з'явиться у «Дії» функція зняття з обліку ВПО, в Мінцифрі відповіли: «Наразі ця послуга доступна тільки офлайн. Мінсоцполітики на своїй стороні проводить оцінку доробок та розробки, щоб послугу можна було запустити онлайн. Коли послуга буде доступна в «Дії», ми додатково про це повідомимо».

Довідково

Скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи можливе за заявою внутрішньо переміщеної особи до органу соціального захисту населення за місцем проживання. За результатами розгляду заяви орган соціального захисту населення ухвалює рішення про скасування довідки та вносить відповідні відомості до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Доповнення

Уряд вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО.

В Україні оновили перелік територій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) з яких отримують грошові виплати. Наразі у переліку 303 громади у восьми областях.

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