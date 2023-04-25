Знущання над військовим на Івано-Франківщині: суд відпустив офіцера під нічний домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Івано-Франківський міський суд відпустив під нічний домашній арешт офіцера однієї з частин Нацгвардії, якого підозрюють у знущанні з військового на Івано-Франківщині. Про це повідомила журналісту УНН речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель.
Муравель підтвердила, що суд відправив під нічний домашній арешт офіцера однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківську.
Додамо
ДБР скеровувало клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.
Доповнення
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця, з'явилося на одному з українських телеграм-каналів.
Згодом офіцеру однієї з частин Нацгвардії повідомили про підозру.