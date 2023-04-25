Издевательства над военным в Ивано-Франковской области: суд отпустил офицера под ночной домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Ивано-Франковский городской суд отпустил под ночной домашний арест офицера одной из частей Нацгвардии, которого подозревают в издевательстве над военным в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила журналисту УНН пресс-секретарь теруправления ГБР во Львове Татьяна Муравель.
Муравель подтвердила, что суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске.
Добавим
ГБР направляло ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.
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Правоохранители начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, появилось на одном из украинских телеграм-каналов.
Впоследствии офицеру одной из частей Нацгвардии сообщили о подозрении.