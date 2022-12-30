Знову неспокійно: у бєлгородській області рф заявили про пошкодження від снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков заявив про пошкодження від снарядів, передає УНН.
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«Під обстріл потрапив Шебекінський міський округ. Постраждалих немає. Є влучення снаряда на територію промислового підприємства – вибито вікна, пошкоджено паркан», – повідомив Гладов.
Також він повідомив, що нібито під обстріл потрапило село В'язове Краснояружського району. Жертв та постраждалих немає, але снарядом пошкоджено один приватний житловий будинок – фасад, вікна, покрівля та паркан. Також нібито пошкоджено лінії електропередачі та газопостачання.
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