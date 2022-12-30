Знову неспокійно: у бєлгородській області рф заявили про пошкодження від снарядів

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«Під обстріл потрапив Шебекінський міський округ. Постраждалих немає. Є влучення снаряда на територію промислового підприємства – вибито вікна, пошкоджено паркан», – повідомив Гладов.

Також він повідомив, що нібито під обстріл потрапило село В'язове Краснояружського району. Жертв та постраждалих немає, але снарядом пошкоджено один приватний житловий будинок – фасад, вікна, покрівля та паркан. Також нібито пошкоджено лінії електропередачі та газопостачання.

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