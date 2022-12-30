Снова неспокойно: в белгородской области рф заявили о повреждениях от снарядов

Цитата

«Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор», – сообщил гладков.

Также он сообщил, что якобы под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. Жертв и пострадавших нет, но снарядом поврежден один частный жилой дом – фасад, окна, кровля и забор. Также якобы повреждены линии электропередачи и газоснабжения.

Напомним

В Энгельсе россияне сбили собственный Су-27.