Снова неспокойно: в белгородской области рф заявили о повреждениях от снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил о повреждениях от снарядов, передает УНН.
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«Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор», – сообщил гладков.
Также он сообщил, что якобы под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. Жертв и пострадавших нет, но снарядом поврежден один частный жилой дом – фасад, окна, кровля и забор. Также якобы повреждены линии электропередачи и газоснабжения.
Напомним
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