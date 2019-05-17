ЗНО-2019: перелік предметів зі шрифтом Брайля розширили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У 2019 році розширили перелік предметів із яких учасники можуть пройти ЗНО з використання завдань шрифтом Брайля. Про це повідомила прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти у відповіді на запит кореспондента УНН.
"З 2019 року розширено перелік навчальних предметів із яких учасники мають можливість пройти зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Окрім Української мови і літератури, математики, історії України, учасники можуть складати ще й біологію", - йдеться у відповіді на запит.
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Нагадаємо, цього року кількість спеціальностей для вступу на магістратуру, де потрібно скласти тестування за технологією ЗНО, зросла з 16 до 32.