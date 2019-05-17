ВНО-2019: перечень предметов со шрифтом Брайля расширил
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В 2019 году расширили перечень предметов по которым участники могут пройти ВНО по использованию задач шрифтом Брайля. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования в ответе на запрос корреспондента УНН.
"С 2019 года расширен перечень учебных предметов из которых участники имеют возможность пройти внешнее независимое оценивание с использованием задач, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кроме украинского языка и литературы, математики, истории Украины, участники могут сдать еще и биологию", - говорится в ответа на запрос.
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Напомним, в этом году количество специальностей для поступления на магистратуру, где нужно составить тестирования по технологии ВНО, выросло с 16 до 32.