Знижка на транзит запропонована всім, хто хоче постачати газ через Україну — Зеркаль

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 23485 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 93273 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 138704 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 122930 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 130189 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 93510 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 79723 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 177192 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88072 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 272794 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 48600 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 56586 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 12329 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 20990 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 37537 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 142730 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 177161 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 272764 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 441351 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 428325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 1380 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30837 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36430 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36951 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38027 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Знижка на транзит запропонована всім, хто хоче постачати газ через Україну — Зеркаль

Київ • УНН

 • 30523 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Знижка на транзит газу, про яку заявив президент України Володимир Зеленський, буде доступна всім, хто готовий постачати газ через Україну. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в інтерв’ю україномовному виданню “Радіо Свобода”, що фінансується Конгресом США, передає УНН.

Знижка на транзит запропонована всім, хто хоче постачати газ через Україну — Зеркаль

Цитата

Зеркаль висловила думку, що запропонувати знижку на транзит газу — це “розумний хід”, який має на меті допомогти Європі та України “пройти цю критичну зиму”.

“Насправді знижка запропонована всім, хто готовий постачати через Україну газ понад законтрактовані обсяги. І Україна готова надати додаткових обсягів у тих межах, в яких здатна прокачати українська газотранспортна система”, — сказала вона.

Деталі

За даними радниці міністра, наразі рівень газу в європейських сховищах становить 86% від норми:

“А рівень газу в газосховищах „Газпрому“ — це 25%. І якщо „Газпром“ є свідомий того, що в нього є газ, а це не просто слова, то в них є можливості заповнити свої газові сховища і також забезпечити Європу тим газом, який вони говорили, що готові качати через „Північний потік-2“ і не давити, не шантажувати цим Європу”.

Говорячи про те, наскільки для України економічно вигідно транспортувати газ за нижчою ціною, Зеркаль вказала на те, що йдеться не так про економіку, як про політику.

“Цю дискусію почав Володимир Путін у прямому ефірі. І тому за тих обставин, які зараз існують, це питання вже балансування інтересів. Дійсно, „Нафтогазу“ доведеться витратити певні кошти, які вони мали б отримати. Але ці кошти залишаться в України і їх отримає Оператор газотранспортної системи, а по-друге, можливо, ми потім зможемо забезпечити надання „Нафтогазу“ якихось „зелених грантів“, які допоможуть тому ж самому „Нафтогазу“ перейти на біопаливо, або ще щось побудувати зелене”, — припустила вона.

Водночас Зеркаль зазначила, що в президента Росії є шанси відмовитися від пропозиції, тому що “він маніпулює, і немає межі його маніпуляції”.

Нагадаємо

Як заявив у коментарі американському виданню Bloomberg президент України Володимир Зеленський, Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68