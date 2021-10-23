Знижка на транзит запропонована всім, хто хоче постачати газ через Україну — Зеркаль

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Зеркаль висловила думку, що запропонувати знижку на транзит газу — це “розумний хід”, який має на меті допомогти Європі та України “пройти цю критичну зиму”.

“Насправді знижка запропонована всім, хто готовий постачати через Україну газ понад законтрактовані обсяги. І Україна готова надати додаткових обсягів у тих межах, в яких здатна прокачати українська газотранспортна система”, — сказала вона.

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За даними радниці міністра, наразі рівень газу в європейських сховищах становить 86% від норми:

“А рівень газу в газосховищах „Газпрому“ — це 25%. І якщо „Газпром“ є свідомий того, що в нього є газ, а це не просто слова, то в них є можливості заповнити свої газові сховища і також забезпечити Європу тим газом, який вони говорили, що готові качати через „Північний потік-2“ і не давити, не шантажувати цим Європу”.

Говорячи про те, наскільки для України економічно вигідно транспортувати газ за нижчою ціною, Зеркаль вказала на те, що йдеться не так про економіку, як про політику.

“Цю дискусію почав Володимир Путін у прямому ефірі. І тому за тих обставин, які зараз існують, це питання вже балансування інтересів. Дійсно, „Нафтогазу“ доведеться витратити певні кошти, які вони мали б отримати. Але ці кошти залишаться в України і їх отримає Оператор газотранспортної системи, а по-друге, можливо, ми потім зможемо забезпечити надання „Нафтогазу“ якихось „зелених грантів“, які допоможуть тому ж самому „Нафтогазу“ перейти на біопаливо, або ще щось побудувати зелене”, — припустила вона.

Водночас Зеркаль зазначила, що в президента Росії є шанси відмовитися від пропозиції, тому що “він маніпулює, і немає межі його маніпуляції”.

Нагадаємо

Як заявив у коментарі американському виданню Bloomberg президент України Володимир Зеленський, Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи.