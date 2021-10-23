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Скидка на транзит предложена всем, кто хочет поставлять газ через Украину - Зеркаль

Киев • УНН

 • 30523 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Скидка на транзит газа, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, будет доступна всем, кто готов поставлять газ через Украину. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в интервью украиноязычному изданию "Радио Свобода" (финансируется Конгрессом США), передает УНН.

Скидка на транзит предложена всем, кто хочет поставлять газ через Украину - Зеркаль

Цитата

Зеркаль высказала мнение, что предложить скидку на транзит газа — это “разумный ход”, который имеет целью помочь Европе и Украине “пройти эту критическую зиму”.

“На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительных объемов в тех пределах, в которых способна прокачать украинская газотранспортная система”, — сказала она.

Детали

По данным советника министра, пока уровень газа в европейских хранилищах составляет 86% от нормы:

“А уровень газа в хранилищах „Газпрома“ — это 25%. И если „Газпром“ имеет понимание, что у него есть газ, а это не просто слова, то у них есть возможности заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом, который они говорили, что готовы качать через „Северный поток-2“ и не давить, а не шантажировать этим Европу”.

Говоря о том, насколько для Украины экономически выгодно транспортировать газ по более низкой цене, Зеркаль указала на то, что речь идет не столько об экономике, сколько о политике.

“Это дискуссию начал Владимир Путин в прямом эфире. И поэтому при тех обстоятельствах, которые сейчас существуют, это вопрос уже балансировки интересов. Действительно, „Нафтогазу“ придется потратить определенные средства, которые они должны получить. Но эти средства останутся в Украине и их получит Оператор газотранспортной системы, а во-вторых, возможно, мы потом сможем обеспечить предоставление „Нафтогазу“ каких-то „зеленых грантов“, которые помогут тому же „Нафтогаза“ перейти на биотопливо, или еще что-то построить зеленое”, — предположила она.

В то же время Зеркаль отметила, что у президента России есть шансы отказаться от предложения, потому что “он манипулирует, и нет предела его манипуляции”.

Напомним

Как заявил в комментарии американскому изданию Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский, Украина предложила России скидку на транзит природного газа в Европу.

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