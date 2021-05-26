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The Guardian

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В Іспанії сповільнилося зниження числа заражень коронавірусом

Київ • УНН

 • 14910 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Восьмитижневе зниження рівня зараження коронавірусом в Іспанії сповільнилося, заявила в середу міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас, вказавши в якості причини на молодих людей, які з меншою ймовірністю будуть вакциновані. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

В Іспанії сповільнилося зниження числа заражень коронавірусом

Цитата

"Стагнація спостережуваного нами спаду в значній мірі залежить від епідемії серед груп населення молодше 50 років", - сказала вона на пресконференції після щотижневої зустрічі керівників охорони здоров'я регіонів.

Деталі

На відміну від сусідньої Франції, яка планує пропонувати вакцини всім дорослим з 31 травня, Іспанія поступово рухається вниз за віковими групами і тільки почала робити щеплення людям у віці 50-59 років.

Проте, захворюваність вірусом в країні, вимірювана за останні 14 днів, в середу досягла 126 випадків на 100 000 осіб, що на 13% більше за тиждень. У прибережному районі Валенсії захворюваність впала до 31 випадку, що є одним з найнижчих показників в Європі.

Контекст

Дані Міністерства охорони здоров'я показали, що Іспанія ввела близько 25,3 мільйона доз вакцини, а 8,4 мільйона осіб пройшли повний курс.

У середу міністерство повідомило про 5 007 нових випадків зараження, в результаті чого загальне число заражень досягло 3,65 мільйона. Число загиблих збільшилася на 54 до 79 801.

Раніше в цьому місяці прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що доставка приблизно 13 мільйонів доз вакцини в червні допоможе Іспанії виконати поставлене завдання - вакцинувати 70% населення до середини серпня.

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