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В Испании замедлилось снижение числа заражений коронавирусом

Киев • УНН

 • 14910 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Восьминедельное снижение уровня заражения коронавирусом в Испании замедлилось, заявила в среду министр здравоохранения Каролина Дариас, указав в качестве причины на молодых людей, которые с меньшей вероятностью будут вакцинированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Испании замедлилось снижение числа заражений коронавирусом

Цитата

“Стагнация наблюдаемого нами спада в значительной степени зависит от эпидемии среди групп населения моложе 50 лет”, — сказала она на пресс-конференции после еженедельной встречи руководителей здравоохранения регионов.

Детали

В отличие от соседней Франции, которая планирует предлагать вакцины всем взрослым с 31 мая, Испания постепенно движется вниз по возрастным группам и только начала делать прививки людям в возрасте 50-59 лет.

Однако, заболеваемость вирусом в стране, измеренная за последние 14 дней, в среду достигла 126 случаев на 100 тысяч человек, что на 13% больше, чем за предыдущую неделю. В прибрежном районе Валенсии заболеваемость упала до 31 случая, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Контекст

Данные Министерства здравоохранения показали, что Испания ввела около 25,3 миллиона доз вакцины, а 8,4 миллиона человек прошли полный курс.

В среду министерство сообщило о 5 007 новых случаях заражения, в результате чего общее число заражений достигло 3,65 миллиона. Число погибших увеличилось на 54 до 79 801.

Ранее в этом месяце премьер-министр Педро Санчес заявил, что доставка примерно 13 миллионов доз вакцины в июне поможет Испании выполнить поставленную задачу — вакцинировать 70% населения до середины августа.

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